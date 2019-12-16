Верхняя Пышма, Свердловская область, , 06:06 — REGNUM В Верхней Пышме запретили проведение автомобильных соревнований по вождению на льду озера Балтым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление принял Кировский районный суд Екатеринбурга по иску надзорных органов, которые в ходе проверки установили нарушения природоохранного законодательства. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

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Как сообщало ИА REGNUM, зимние автогонки на Балтыме ежегодно проходили на территории базы отдыха «Лесная сказка». Запретить соревнования пытались в начале 2018 и 2019 годов. Соответствующие постановления издавала администрация Верхней Пышмы, а затем министерство природы Свердловской области обращалось в суд. Однако до этого решения выносились в пользу автогонщиков.

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В свою очередь автолюбители писали обращение к региональным и федеральным властям с просьбой оказать поддержку автоспорту и не допустить запрета проведения ежегодных соревнований «EXTREME ICE» и «ICE DRIFT».

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