Тюмень, , 05:59 — REGNUM Тюменские и курганские силовики пресекли нелегальный вывод денег из России в Казахстан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Злоумышленники предоставляли в банк подложные документы от организации, зарегистрированной на подставное лицо, якобы для перевода денег по договору на поставку зерна. Деньги поступали на счёт фирмы из Казахстана. В реальности никаких зерновых поставок не существовало. Таким образом сумма незаконно переведённых из России в Казахстан денег составила 1,6 млн рублей.

Махинация выявлена сотрудниками Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента…»)