Курган, , 05:32 — REGNUM В Челябинской области выясняются обстоятельства ранения в грудь сотрудника ФГУП «Управление спецсвязи по Курганской области». Об этом сообщает источник Znak.com.

ЧП с 40-летним сотрудником фельдъегерской службы случилось по данным издания в пятницу 13 декабря в придорожной гостинице на 22 км дороги Челябинск — Новосибирск.

Известно, что постояльцы гостиницы услышали выстрел, потом увидели лежащего раненого мужчину на полу. Якобы ранение из табельного пистолета сотрудник спецсвязи получил из собственного табельного пистолета.

От СКР официальных комментариев происшедшего пока не поступило.