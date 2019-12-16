Тавричанка, , 05:32 — REGNUM В Приморье участок автодороги с мокрым асфальтовым покрытием в ночь с воскресенья на понедельник, 16 декабря, стал причиной смерти двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

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В настоящее время устанавливаются личности двух человек, погибших в ДТП в районе 2 км автодороги Хабаровск-Владивосток-Тавричанка. По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Тойота Краун двигался со стороны автодороги А 370 «Уссури» в направлении посёлка Тавричанка, где автомобиль съехал с проезжей части в кювет и загорелся. Водитель и пассажир погибли на месте ДТП.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, на участке с мокрым асфальтовым покрытием. По факту автоаварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье погибло два человека, полиция не может установить личность одного пассажира.