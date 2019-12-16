Кетовский район, Курганская область, , 05:17 — REGNUM В курганском детском санаторно-оздоровительном лагере «Романтика» в селе Лесниково Кетовского района произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Сигнализация сработала днём 15 декабря. Самостоятельно со 2 и 3 этажа эвакуировался 41 человек, в том числе 24 ребенка.

Произошло возгорание радиатора и матраца в помещении поста охраны. Площадь пожара составила 2 кв.м. Предварительная причина происшествия — замыкание электропроводки.