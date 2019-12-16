Хабаровск, , 04:59 — REGNUM Бездомные сироты Хабаровска, которым уже пообещали новоселье в канун Нового года, в конце декабря, опять остались без жилья на неопределенный срок. При этом дом на улице Аэродромной готов к заселению. Но новоселью препятствует прокуратура, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дом на Аэродромной мог принять новоселов ещё в начале 2019 года. Но тогда в ситуацию вмешалась прокуратура Хабаровска. Дом находится неподалеку от заброшенного аэродрома ДОСААФ. Аэродром не эксплуатируется давно. Но прокуратура настояла на получении застройщиком экспертизы на уровень шумов. Экспертиза дала положительное заключение. Сирот, которые годами ждали квартиры, поставили в известность. Люди уже расторгли договора аренды жилья, в котором они проживали в ожидании новоселий. У большинства сирот — семьи и дети.

Однако, как сообщил хабаровский телеканал Губерния, прокуратура опять обратилась в суд с иском — на этот раз надзорное ведомство требует отменить положительное заключение экспертизы. Ни сироты, ни власти Хабаровского края, ни застройщик не понимают — чьи интересы пытается в данном случае отстоять прокуратура.

Получить комментарий ведомства журналисты телекомпании Губерния не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года бездомные хабаровские сироты объявили голодовку у здания правительства Хабаровского края. Губернатор края Сергей Фургал пообещал решить вопрос до конца года.