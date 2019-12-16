Петропавловск-Камчатский, , 04:42 — REGNUM Сотрудники ГИБДД на Камчатке задержали несовершеннолетнего жителя региона, который управлял автомобилем. Водителю, как выяснили полицейские, 15 лет. Вместе с ним в салоне находились его друзья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине подростки устраивают кулачные бои в парке

Как выяснили в ГИБДД, подросток самостоятельно купил себе «Тойоту Чайзер», его родители об этом не знали. Автомобиль подержанный.

Автомобиль помещен на площадку ГИБДД, а подростку предстоят долгие объяснения с родителями и инспекцией по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине внимание общественности привлёк «бойцовский клуб», устроенный подростками в парке на севере острова в Охе. В ситуацию вмешалась прокуратура.