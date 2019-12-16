Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM Активность вулкана Безымянный на Камчатке возросла, равно как и его опасность для авиации. В темное время суток над вулканом наблюдается свечение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Камчатская группа реагирования на извержения вулканов накануне изменила уровень опасности Безымянного для авиации с желтого на оранжевый. Активность вулкана начала расти с начала декабря. Сейчас по западному склону сходит небольшой поток лавы.

По мнению учёных, на предстоящей неделе следует ожидать мощные выбросы пепла над Безымянным на высоту 15 км над уровнем моря.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка готовится к извержению вулкана Авачинский. «Единая геофизическая служба РАН» перешла в круглосуточный режим наблюдения за вулканом.