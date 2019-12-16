Пограничный район, , 03:23 — REGNUM Правоохранители Приморья отчитались об изъятии большого количества боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ростовский области хранил у себя дома целый арсенал: в домовладении и гараже были найдены три охотничьих ружья, около 200 патронов, более 500 граммов пороха, а также, предположительно, револьвер Наган.