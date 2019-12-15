Нижний Новгород, , 21:37 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с автобусом в Нижегородской области могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В МВД уточнили, что на момент аварии в Нижегородской области шел снег с дожем, что могло послужить причиной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии пассажирского автобуса в Балахнинском районе, которая произошла сегодня в 16.15 по мск, пострадали 25 человек, из них 12 пассажиров были осмотрены на месте происшествия, четверо направлены для госпитализации.

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