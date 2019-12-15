Пермь, , 21:18 — REGNUM В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина открыл огонь из окна автомобиля в центре Перми. Об этом 15 декабря сообщает издание «АиФ-Прикамье».

Инцидент произошел на улице Монастырской около ночного клуба. Предположительно, мужчина, высунувшись из окна машины, выпустил серию выстрелов вверх из автомата. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

«Проверяется достоверность размещённого видео, устанавливают обстоятельства», — отметили в МВД по Пермскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 декабря, в районе Гайва города Перми произошло чудовищное преступление. Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя или наркотиков, открыл стрельбу по прохожим, в результате погибла женщина. Подъехавшие к месту преступления сотрудники Росгвардии задержали преступника, один из силовиков получил ранение в ногу.

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