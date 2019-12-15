Нижний Новгород, , 20:49 — REGNUM В результате аварии пассажирского автобуса в Балахнинском районе пострадали 25 человек. Об этом говорится в сообщении правительства региона со ссылкой на данные областного минздрава.

Уточняется, что 12 пассажиров были осмотрены на месте происшествия, из 12 граждан оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались.

В медицинские учреждения для госпитализации направлены четверо человек.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, в котором ехали 40 пассажиров, перевернулся в Балахнинском районе около 16:15 мск. Он следовал по маршруту Иваново-Дзержинск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В настоящее время в Нижегородской области наблюдается дождь при температуре воздуха — 1 °C. Непосредственно в областном центре тротуары напоминают каток, асфальт покрыт тонкой коркой льда.

В региональном управлении МВД неблагоприятные погодные условия назвали одной из предварительных причин происшедшего.