Иркутск, , 19:53 — REGNUM У рейсового вертолета Ми-8, осуществлявшего посадку на аэродроме в Иркутске, подломилась правая стойка шасси. Об этом 15 декабря сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали. Всего на борту находилось 25 человек.

По данному факту осуществляется проверка и выясняются обстоятельства происшествия, после чего следственными органами будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел 13 декабря 2019 года в 15:45 (по местному времени) в аэропорту Иркутска с вертолетом Ми-8, прибывшего регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 15 декабря, самолет Ан-148 после взлёта вынужден был вернуться в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле. В результате инцидента никто не пострадал.

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