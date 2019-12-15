Москва, , 19:21 — REGNUM В Москве сотрудники полиции застрелили при задержании мужчину, который напал на свою мать. Об этом 15 декабря сообщил источник в правоохранительным органах.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Генерала Тюленева на юго-западе города. Мужчина с ножом напал на свою мать. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались задержать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление.

«В ответ на это один из правоохранителей применил табельное оружие», — сообщил собеседник ТАСС.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мытищах 3 декабря мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Во время разговора со стражами порядка злоумышленник нанес удар в область лица полицейскому неизвестным предметом и попытался скрыться, но его скрутил напарник раненого сотрудника ГИБДД.

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