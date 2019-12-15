Нижний Новгород, , 18:34 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Нижегородской области пострадали не менее 20 человек, сообщили 15 декабря в региональном минздраве.

По данным МВД, авария произошла около 16:00 мск в Балахнинском районе, автобус не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В этот момент в салоне находились около 40 человек.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Свердловской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадали семь человек. По предварительным данным, водитель автобуса в какой-то момент задремал и не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал с трассы и перевернулся.

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