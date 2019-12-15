Балахна, Нижегородская область, , 17:42 — REGNUM Автобус, в котором ехали 40 пассажиров, перевернулся в Балахнинском районе. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Автобус следовал по маршруту Иваново-Дзержинск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Свердловской области на трассе Пермь = Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус. Внутри находились 53 пассажира. Более десяти из них получили травмы.