Йошкар-Ола, , 17:09 — REGNUM Экс-начальник штаба управления МВД России по Йошкар-Оле признан виновным по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Марий Эл.

Обвиняемый в суде частично признал свою вину. При этом отмечается, что его виновность доказана «государственным обвинителем, представившим суду неопровержимые доказательства причастности к преступному деянию».

Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в десятикратном размере взятки — 507 тыс. рублей и запретом на 2 года и 6 месяцев занимать должности в органах государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник штаба обвинялся в получении взятки в размере 50 тыс. рублей от одного из сотрудников территориального отдела УМВД по Краснодарскому краю за продвижение по службе. Ранее уточнялось, что преступление было совершено в июне 2018 года, а для обеспечения исполнения судебного приговора на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1,5 млн рублей.