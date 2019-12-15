Севастополь, , 16:59 — REGNUM В интернете опубликовано видео, на котором запечатлена буксировка подлодки Б-380 от места, где затонул в бухте Севастополя плавдок ПД-16. Соответствующие кадры размещены на YouTube-канале «Вести Севастополь».

На видео видно, как всплывшую часть подводной лодки тащат от плавдока рейдовые буксиры Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, затонувший в ночь на 15 декабря плавучий док и часть подводной лодки в Южной бухте Севастополя были давно списаны и подлежали утилизации.

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