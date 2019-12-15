Севастополь, , 16:01 — REGNUM Затонувший в ночь на 15 декабря плавучий док в Южной бухте Севастополя был давно списан и подлежал утилизации. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ пресс-службы Южного военного округа.

Сообщается, что плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившейся в доке, были выведены из эксплуатации более 10 лет назад и подлежали утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Плавдок не затонул полностью — одна из его стенок торчит над водой на несколько метров. Подлодка, находившаяся в доке, всплыла.

Вокруг места затопления дока и подводной лодки установлено боновое заграждение. Следов разлива нефтепродуктов на поверхности воды не видно.