Хасавюртовский район, Дагестан, , 16:03 — REGNUM Мужчина 39-ти лет пострадал при взрыве газа на автозаправочной станции (АЗС) в селе Батаюрт в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом 15 декабря сообщил новостной портал «Регион-онлайн».

По предварительной информации, взрыв газа произошёл, когда мужчина попытался включить в салоне автомобиля печку. Мужчина получил серьёзные ожоги и был госпитализирован в Хасавюртовскую городскую больницу.

Уточняется, что пострадавший получил ожоги 65−70% поверхности тела. После обработки ран и мероприятий по предотвращению болевого шока мужчину вертолётом доставили в ожоговый центр республиканской клинической больницы.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семье, пострадавшей при взрыве бытового газа в частном доме в Дагестане. Среди пострадавших двое детей.

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