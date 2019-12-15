Пермь, , 16:02 — REGNUM Проверку в связи с опубликованной рядом СМИ информации о мужчине, устроившем стрельбу из автомата в центре города, проводят сотрудники полиции в Перми. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Рядом пермских СМИ была опубликована информация о мужчине, который ночью 14 декабря устроил стрельбу, предположительно, из автомата Калашникова возле клуба «Май-Тай» на улице Монастырской.

Мужчина подъехал на автомобиле к клубу и, высунувшись из окна, произвёл очередь выстрелов вверх. При этом отработанные гильзы падали на стоящие рядом автомобили. После стрельбы мужчина скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств произошедшего. Устанавливается достоверность информации, очевидцы и все лица, которые могут быть причастны к случившемуся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе во время дорожного конфликта в Уфе.

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