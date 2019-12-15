Домодедово, Московская область, , 15:38 — REGNUM Неадекватный пассажир, угрожавший взорвать самолёт, был задержан в московском аэропорту «Домодедово». Об этом 15 декабря журналистам сообщил источник в экстренных службах.

Самолёт Boeing-737 авиакомпании S7 должен был вылететь в 13:35 мск из Москвы в Краснодар, но рейс был задержан из-за угроз одного из пассажиров взорвать гранату на борту авиалайнера.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, задержали дебошира и препроводили его в отделение полиции, где будут проведены дальнейшие разбирательства.

В настоящее время специалисты-взрывотехники проводят проверку на борту воздушного судна. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с рейса в аэропорту Краснодара пассажира, нецензурно выражавшегося в адрес своих попутчиков и не реагировавшего на замечания экипажа.