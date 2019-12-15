Одесса, Украина, , 15:37 — REGNUM В Одессе 14 декабря из офиса предприятия, которое занимается реализацией сантехники, похитили сейф, в котором было более миллиона гривен. Об этом 15 декабря сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данному факту начато расследование по статье 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Киевом на даче, которая принадлежала мужу главы верховного суда Украины Валентины Данишевской, был взломан сейф. В результате злоумышленники похитили $40 тыс.

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