Иркутск, , 15:39 — REGNUM Самолет Ан-148 после взлёта вынужден был вернуться в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле. Об этом 15 декабря сообщила журналистам пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте

Самолёт вылетел из Иркутска в Красноярск, но из-за трещины в лобовом стекле командир экипажа принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Информация о возвращении авиаборта в аэропорт Иркутска поступило в ЛУ МВД в 16:40 местного времени (11:40 по Москве).

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры вылетели из аэропорта Иркутска в пункт назначения запасным авиарейсом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с авиарейса пассажира в городе Краснодаре за нецензурную брань на борту самолёта в адрес попутчиков.

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