Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Молодой человек, подозреваемый в ограблении 92-летней жительницы блокадного Ленинграда задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 15 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, 28-летний молодой человек, который является соседом 92-летней женщины, зашёл к ней в комнату и украл продукты, мобильный телефон, личные вещи и деньги в размере 1,7 тыс. рублей.

При этом злоумышленник применил к пожилой блокаднице физическую силу. После обращения женщины в полицию сотрудники выехали на место происшествия и оперативно установили личность подозреваемого и предприняли меры к его задержанию.

Подозреваемый был задержан в Гатчинском районе Ленинградской области, всё похищенное было обнаружено и изъято. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Ведётся расследование.

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