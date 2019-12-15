Манила, , 14:21 — REGNUM Девочка шести лет погибла при землетрясении, магнитуда которого составила 6,8, на Филиппинах. Об этом 15 декабря сообщает газета Manila Bulletin.

Согласно предварительной информации, в результате подземного толчка частично обрушился дом в городе Матанао, где проживала семья девочки. Одна из стен, рухнув, упала на ребёнка. Девочка скончалась на месте.

По данным, полученным изданием от администрации Матанао, землетрясением городу был нанесён сильный ущерб. Были повреждены два городских моста, обрушилась половина административных зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло у побережья Филиппин. Подземные точки были зафиксированы сейсмологами в 09:11 мск. Ближайший к эпицентру землетрясения город Магсайсай находился в 6,6 км на юго-восток от эпицентра.

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