Николаев, Украина, , 13:40 — REGNUM Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве. Об этом 14 декабря сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.

При осмотре автомобиля, в котором погиб дальнобойщик, сотрудниками правоохранительных органов мертвым был обнаружен также и его 38-летний напарник. Также три водителя грузовых автомобилей дальнего следования были госпитализированы в тяжелом состоянии персоналом скорой медицинской помощи.

«Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу», — сообщается в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волынской области семья, состоящая из супругов и семимесячного ребенка отравилась неизвестным веществом. В результате отравления мужчина скончался в лечебном учреждении.

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