Николаев, Украина, 15 декабря 2019, 13:40 — REGNUM Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве. Об этом 14 декабря сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.
При осмотре автомобиля, в котором погиб дальнобойщик, сотрудниками правоохранительных органов мертвым был обнаружен также и его 38-летний напарник. Также три водителя грузовых автомобилей дальнего следования были госпитализированы в тяжелом состоянии персоналом скорой медицинской помощи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волынской области семья, состоящая из супругов и семимесячного ребенка отравилась неизвестным веществом. В результате отравления мужчина скончался в лечебном учреждении.
Читайте также: На Украине семья из трех человек отравилась неизвестным веществом