Багдад, , 13:35 — REGNUM Международный аэропорт закрыт из-за тумана в столице Ирака городе Багдаде. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба аэропорта.

Туман в аэропорту

Администрация аэропорта приняла решение об отмене авиасообщения по причине неблагоприятных погодных условий. Аэропорт закрыт практически с первых часов наступления 15 декабря.

Уточняется, что видимость в районе аэропорта достигла нуля из-за густого тумана. Авиасообщение будет открыто после того, как диапазон видимости достигнет утверждённых международными организациями значений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке на 50 минут авиарейса Бейрут — Милан из-за сбежавшего у пассажирки кота.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбежавший кот стал причиной задержки авиарейса Бейрут — Милан