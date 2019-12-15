Лодзь, Польша, , 13:29 — REGNUM В польском городе Лодзь гражданин Украины убил своего соотечественника. Об этом 14 декабря сообщает Onet.pl.

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из хостелов города. Во время употребления спиртных напитков 42-летний гражданин Украины нанес ножевые ранения своему 24-летнему соотечественнику. Несмотря на проведенные длительные реанимационные мероприятия, спасти раненного не удалось. Мужчина скончался.

Согласно сообщению пресс-секретаря окружной прокуратуры города Лодзь Кшиштофа Копаня, 42-летнему гражданину Украины предъявлено обвинение в совершении убийства соотечественника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Польша была убита жительница Украины. По предварительной информации подозреваемым в совершении преступления может быть гражданин Украины, выехавший из Польши на Украину.

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