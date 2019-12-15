Южно-Сахалинск, , 12:02 — REGNUM Два сотрудника скорой помощи пострадали в результате нападения на них нетрезвых молодых людей в городе Долинске на Сахалине. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области.

В ночь на 15 декабря поступил вызов в приемное отделение Долинской ЦРБ, позвонившие молодые люди сообщили о женщине без сознания. В то же время на подстанцию скорой помощи с этого же адреса поступил звонок с информацией об умершем человеке. На место вызова выехали две бригады скорой помощи.

Обе бригады зашли в квартиру, где их встретила компания нетрезвых молодых людей. Как оказалось, пожилая пациентка, к которой вызвали медиков, была уже мертва несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть женщины, после чего молодые люди в квартире пришли в ярость и напали на них.

Один из молодых людей кинул телефон медику в лицо и поранил его, затем второму медику, пытавшемуся оказать помощь коллеге, травмировали руку стеклянным предметом. В настоящее время фельдшерам оказана медицинская помощь, выполнение служебных обязанностей они были вынуждены прервать из-за травм. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре суда 32-летнему мужчине, который напал на сотрудников скорой помощи в городе Курске.

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