Новый Орлеан, США, , 11:53 — REGNUM Правительство города Новый Орлеан (штат Луизиана, США) ввело режим чрезвычайного положения из-за отключения компьютерных сетей городских служб. Об этом сообщает TechCrunch.

Первые признаки кибератаки на муниципальные компьютерные системы были зафиксированы утром 13 декабря. Чтобы избежать поражения всей сети было принято решение об отключении серверов и компьютеров в городских службах. В администрации города отметили, что все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.

Отмечается, что кибератака проводилась с использованием вирусов-шифровальшиков. Это вредоносное программное обеспечение блокирует доступ к поражённым файлам. После этого, как правило, злоумышленники требуют выкуп за восстановление поражённой информации.

При содействии федеральных органов начато расследование инцидента, работа городских компьютерных систем будет восстановлена после устранения угрозы кибератаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года хакерская группировка, атаковавшая системы мексиканской государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos, потребовала выкуп в размере $5 млн за восстановление поражённых данных.