Ташкент, , 11:35 — REGNUM Массовое отравление сотрудников компании Enter Engineering, в результате которого пострадали 65 человек, произошло на объекте по строительству завода GTL (газ в жидкость) в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает Минздрав республики.

«13 декабря в областную инфекционную больницу обратились 11 сотрудников предприятия, у которых наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры тела, озноб. Врачи поставили диагноз «острый гастроэнтерит», говорится в сообщении.

После этого, в клиники обратились еще 54 работника, все они госпитализированы.

Минздравом сформирован штаб по изучению этого инцидента, предвартельно определено, что сотрудники компании отравились пищей.

Ведомство отмечает, что у 48 пациентов легкая степень отравления, у 19 — средняя.

Как сообщалоИА REGNUM, в ноябре 2009 года НХК «Узбекнефтегаз», южноафриканская Sasol и малазийская Petronas на паритетных началах подписали учредительные документы по созданию СП Uzbekistan GTL для строительства завода по производству синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса в Кашкадарьинской области на юге страны.

Читайте ранее в этом сюжете: СП Uzbekistan GTL привлечет $3 млрд для завода по производству синтетического топлива