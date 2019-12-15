Владивосток, , 11:57 — REGNUM Водитель, устроивший дрифт вокруг новогодней ёлки и повредивший дорогостоящую фигуру, задержан полицией во Владивостоке. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД Приморского края.

Вечером 14 декабря водитель автомобиля Subaru Forester выехал на главную площадь Владивостока, где установлена новогодняя ель, и начал дрифтовать вокруг неё. Не справившись с управлением, он снёс декоративную фигуру мыши, установленную на площади возле ели. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его. На него будет составлен протокол об административной ответственности за оставление места ДТП. Также водителю предстоит компенсировать нанесённый ущерб. Фигуру мыши власти города оценивают в 677 тыс. рублей. Отмечается, что восстановлению она не подлежит.

В настоящее время администрацией Владивостока прорабатывается вопрос о восстановлении декоративной фигуры. Площадь будет перекрыта, чтобы исключить подобные инциденты в дальнейшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием 48 автомобилей в пригороде Владивостока. В результате ДТП пострадали 12 человек.

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