Курган, , 10:54 — REGNUM В курганском городе Шадринске полицейские разыскивают водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе. В результате восьмилетний мальчик получил ушибы и ссадины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Водитель автомобиля «Рено Логан» 1957 года рождения наехал на школьника, переходившего пешеходную «зебру» на зелёный свет светора. Шадринцы не позволили автомобилю скрыться. Тогда водитель, бросив транспортное средство с пассажиром в салоне, убежал с места аварии. В настоящее время сотрудники полиции ведут его розыск.

Возбуждено административное дело по ст. 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).