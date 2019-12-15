Манила, , 10:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано сейсмологами в Тихом океане у побережья Филиппин. Об этом 15 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 06:11 по всемирному координированному времени (09:11 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 22 километра.

Ближайший к эпицентру подземной стихии населённый пункт Магсайсай находился в 6,6 км на юго-восток, в населённом пункте проживает около 16 600 человек. Самый крупный ближайший населённый пункт, город Коронадал, с населением около 125 500 человек, находился в 44 километрах на северо-запад от эпицентра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении силой 5,5 баллов, которое произошло у побережья Филиппин.

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