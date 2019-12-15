Севастополь, 15 декабря 2019, 10:19 — REGNUM В Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док вместе с подводной лодкой. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.
Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя. Затонул списанный плавучий док ПД-16 и находившаяся в нем списанная же подлодка Б-380. Оба объекта не принадлежали Черноморскому флоту России.
Позднее стало известно, что подложка Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.
Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
Информация о жертвах и пострадавши не поступала.