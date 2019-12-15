Фрязино, Московская область, , 10:06 — REGNUM Четыре человека были госпитализированы в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Подмосковье. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание произошло на пятом этаже в многоквартирном жилом доме на улице Вокзальной в городском округе Фрязино. Общая площадь пожара составила 42 кв. метра. В тушении пожара приняли участие 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

В результате пожара пострадали четыре человека, они были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно, ещё 10 были спасены пожарными.

Пожар был локализован в 03:50 мск, полностью ликвидирован в 05:00 мск. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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