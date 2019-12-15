Варшава, , 10:05 — REGNUM При попытке контрабанды в Польшу более 103 кг янтаря и 4 тысяч пачек сигарет были задержаны двое граждан Украины. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба пограничной службы Республики Польша.

Контрабандные товары были ввезены в страну через реку Буг. В результате задержания выяснилось, что мужчины незаконно ввезли в страну более 103 килограмм янтаря на сумму более 206 тыс злотых (более $53 600) и 4000 пачек сигарет на сумму более 56 тыс злотых (более $14 600).

В ведомстве также отметили, что в Республике Польша это первая в текущем году столь крупная партия контрабандного янтаря, которую удалось разоблачить польским пограничникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за попытку контрабанды около 700 кг янтаря в Словакии были задержаны граждане Украины.

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