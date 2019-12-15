Владивосток, , 08:37 — REGNUM Два человека погибли, один получил травмы в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в Приморском крае. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 09:25 (02:25 мск) на 13-м километре автодороги Фокино — Дунай. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Nissan Cube, не справившись с управлением, совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским рейсовым автобусом.

В результате ДТП на месте погибла женщина-водитель Nissan Cube и её пассажир. Ещё один пассажир этого же автомобиля получил травмы. В рейсовом автобусе никто не пострадал.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном снегопаде в Приморском крае, который спровоцировал 123 ДТП, в которых пострадали 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощный снегопад в Приморье спровоцировал 123 ДТП