Медан, Индонезия, , 06:10 — REGNUM Поразившая Индонезию чума свиней стала причиной смерти более 27 тысяч парнокопытных животных. В зоне риска находятся еще тысячи свиней, сообщает 14 декабря филиппинское издание Manila Bulletin.

«Каждый день умирает от 1000 до 2000 свиней, — заявил глава ветеринарного офиса в столице индонезийской провинции Северная Суматра Медане Августия. — Это довольно высокий показатель».

Однако несмотря на пугающие абсолютные цифры, число погибших особой составляет небольшой процент от 1,2 млн свинских особей, содержащихся только на территории Северной Суматры.

Между тем есть большие опасения того, что заболевание будет стремительно распространяться. Власти расследуют случаи выбрасывания туш погибших свиней в реки, по которым затем болезнь распространяется по другим территориям.

Вирусологи заявили об отсутствии опасности для людей, в настоящее время специалиста намерены проверить, не были ли животные заражены африканской чумой свиней.