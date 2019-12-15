Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:21 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 4,5 единицы было зафиксировано у восточного побережья северокурильских островов Онекотан и Харимкотан. О сейсмособытии сообщает геологическая служба США.

Колебания земной поверхности были зафиксированы на глубине 78,5 км примерно в 15 км от берега острова Харимкотан, в 203 км от Северо-Курильска. Землетрясения произошло 14 ноября в 23:51 по местному времени. Позже в 11:26 15 декабря на этом месте был зарегистрирован афтершок такой же магнитуды — 4,5.

Об угрозе цунами или разрушениях не сообщалось.

Ранее 14 декабря в 04:35 по местному времени землетрясения магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки.