Буэнос-Айрес, , 02:35 — REGNUM Один человек погиб и один тяжело ранен в результате вооруженного нападения злоумышленников в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает 14 декабря Sky News.

Жертвами атаки стали двое граждан Великобритании, находившихся в Аргентине с туристическим визитом. Как стало известно, 50-летний отец и его 28-летний приемный сын прогуливались возле отеля в столице страны, когда неизвестные на мотоцикле попытались ограбить их. Британцы оказали сопротивление после чего один из них получил пулевое ранение в легкое, а другой в пах.

Пострадавших доставили в больницу, однако один из них от полученных ран скончался.

Полицейские столицы ищут нападавших. Британское посольство в Аргентине оказывает помощь пострадавшей семье.