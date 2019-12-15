Красногорск, 15 декабря 2019, 02:19 — REGNUM Слабый гололед будет представлять опасность для жителей Подмосковья до утра понедельника, 15 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«15 декабря по Московской области местами ожидается слабый гололед», — сообщили в ведомстве. Как ожидается неблагоприятные погодные условия сохраняться до 10:00.
МЧС рекомендует пешеходам избегать наклонных поверхностей и по возможности передвигаться по снежной кромке вдоль дороге. Водителям региона рекомендуется быть предельно внимательными, дистанцию и скоростной режим выбирать руководствуясь ситуацией на дороге.