Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM В Свердловской области к врачам за помощью обратились порядка 15 пассажиров опрокинувшегося под Бисертью автобуса. Об этом сообщает областное управление СКР.

Среди них двое несовершеннолетних. В ведомстве отмечают, что госпитализация не потребовалась ни одному из пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 14 декабря автобус вынесло в кювет. Предположительно, водитель задремал за рулём. В автобусе с концерта из Перми возвращались поклонники одного из певцов.

Читайте ранее в этом сюжете: При обрушении крана на Урале пострадал 67-летний крановщик