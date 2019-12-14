Сургут, Югра, , 16:37 — REGNUM Фотограф из Сургута (ХМАО) отсудил у лейбла Black Star около 100 тыс. рублей за незаконное использование его снимка. Об этом сообщают «Сургутинтерновости».

Сургутянин Михаил Батенев случайно увидел постановочную фотографию, которую он сделал несколько лет назад на оформлении сингла рэпера Pabl. A, выпущенного в начале 2019 года. Фотограф из Югры взялся защищать свои права, потребовав от лейбла пять миллионов рублей.

После нескольких месяцев тяжб Басманный суд Москвы обязал лейбл Black Star выплатить фотографу компенсацию за незаконно размещенный его снимок в размере 70 тыс. рублей, 12 тыс. за моральный вред и около 13 тыс. рублей судебных издержек.

«Клип, снятый Pabl. A, где также в финале присутствует фотография, должен быть удалён либо переснят», — отметила адвокат сургутянина.

Отметим, что основателем и владельцем лейбла Black Star является хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юнусов известный как Тимати.