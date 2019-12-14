Краснодар, , 16:01 — REGNUM Мужчину, выражавшегося нецензурно в адрес других пассажиров и не реагировавшего на замечания экипажа самолёта, сняли с авиарейса в аэропорту Краснодара. об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по ЮФО.

Информация о дебошире на борту самолёта, который должен был вылететь из Краснодара в Москву, поступила правоохранителям утром 14 декабря.

В полицию обратились члены экипажа, пояснившие, что пассажир на борту самолёта выражается нецензурно в адрес попутчиков и отказывается выполнять требования экипажа. Сотрудники полиции поднялись на борт самолёта и задержали нарушителя.

37-летнему жителю Темрюкского района Краснодарского края пришлось проследовать в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейших разбирательств и пропустить свой рейс. По результатам разбирательства нарушитель был привлечён к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пьяном пассажире, который устроил дебош на борту самолёта, совершавшего перелёт из Новосибирска в Хабаровск.

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