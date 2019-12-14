Карпинск, Свердловская область, , 14:25 — REGNUM Пострадавшему при обрушении баенного крана в свердловском Карпинске крановщику 67 лет. Об этом сообщает областное управление СКР.

Рабочий был доставлен в больницу. Ему оказывают помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 14 декабря. Кран поднимал металлическую решётку и в этот момент рухнул прямо на проезжую часть улицы Луначарского.

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