Хиросима, Япония, , 14:56 — REGNUM Решение о сносе двух зданий, переживших атомную бомбардировку в августе 1945 года, было принято администрацией префектуры Хиросима в Японии. Об этом 14 декабря сообщает агентство Kyodo.

Здания представляют собой двухэтажные постройки 1913 года, в них ранее располагалось предприятие по производству одежды и обуви для императорской армии. Оба здания находятся в 2,7 км от эпицентра взрыва атомной бомбы. Здания построены из железобетона и красного кирпича и во время взрыва у них пострадала только крыша. Сразу после бомбардировки здесь был организован временный госпиталь для помощи пострадавшим жителям.

Причиной сноса власти назвали ветхость зданий и плохую сейсмоустойчивость. По данным экспертизы, здания не смогут выдержать землетрясение силой свыше семи баллов. Снос зданий запланирован на 2022 года.

Против решения администрации высказались многие общественные организации, в том числе те, что объединяют людей, выживших после взрыва атомной бомбы. По мнению людей, эти здания служат напоминанием людям о произошедшей трагедии.

Напомним, атомная бомба была сброшена на японский город Хиросима 6 августа 1945 года Вооружёнными силами США. В результате взрыва мощностью около 13 килотонн город был буквально стёрт с лица Земли. Радиус взрывной волны составил около 20 км. При взрыве погибло по разным оценкам от 90 до 166 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло за счёт умерших от полученных ран и лучевой болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите главы католической церкви папы Римского Франциска в японский город Хиросима.

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