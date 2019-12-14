Тюмень, 14 декабря 2019, 14:10 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате пожара в наркологическом диспансере. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
Следствием установлено, что в ночь на 14 декабря 2019 года в наркологическом диспансере города Тюмени случилось возгорание в одной из палат. В результате пожара скончался один из пациентов, 12 человек пострадали.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
В настоящий момент осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.
По данным портала 72.ru погибший мужчина лечился от тяжёлой алкогольной зависимости.
Кроме того, тот же источник заявил, что в наркодиспансере пациенты по ночам могут выпить спиртное и свободно курить: там элементарно не хватает санитаров.
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