Тюмень, , 14:10 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате пожара в наркологическом диспансере. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выгоревшая палата наркодиспансера Тюмени Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Следствием установлено, что в ночь на 14 декабря 2019 года в наркологическом диспансере города Тюмени случилось возгорание в одной из палат. В результате пожара скончался один из пациентов, 12 человек пострадали.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Огнём уничтожено лишь 10 кв. м Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

В настоящий момент осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.

По данным портала 72.ru погибший мужчина лечился от тяжёлой алкогольной зависимости.

«Таким пациентам приходится привязывать к кровати руки и ноги. Развязать такого — довольно сложная задача даже в спокойной обстановке. Скорее всего, пострадавшая медсестра не смогла сделать это во время пожара», — сообщил инсайдер издания, намекая, что человек не спасся из-за своего положения.

Кроме того, тот же источник заявил, что в наркодиспансере пациенты по ночам могут выпить спиртное и свободно курить: там элементарно не хватает санитаров.

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