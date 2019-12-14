Чернигов, Украина, , 14:50 — REGNUM В городе Нежин Черниговской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, промышлявших изготовлением наркотических веществ. Об этом 13 декабря сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.

Сообщается, что изготовители наркотиков обеспечивали соответствующими веществами (амфетамин и марихуану) не только жителей города, но и всей Черниговской области. В ходе обысков сотрудниками правоохранительных органов, в частности, было изъято «более 200 граммов амфетамина, марихуаны, оружие и средства, полученные от сбыта наркотиков».

Троим задержанным подозреваемым грозит срок лишения свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине сотрудниками правоохранительных органов были ликвидированы три лаборатории по изготовлению наркотических веществ.

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